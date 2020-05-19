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استعدادات مكثفة لليلتي السابع والعشرين وختم القرآن بالمسجد النبوي

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استعدادات مكثفة لليلتي السابع والعشرين وختم القرآن بالمسجد النبوي

استعدادات مكثفة لليلتي السابع والعشرين وختم القرآن بالمسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=865657
المناطق_المدينة

تواصل وكالة المسجد النبوي أعمال التنظيف والتعقيم في الحرم الشريف بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة.

كما توفر كل العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع في المسجد ومرافقه بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة ، وتتضاعف الأعمال خلال الشهر الفضيل وليالي العشر التي يتحرى فيها ليلة القدر ويتم فيها ختم القرآن الكريم المناسبتين العظيمتين اللتين ينتظرهما المسلمون بشوق كل عام ، ويتابعون فيها البث المباشر للصلاة والدعاء من خلال قناتي القرآن الكريم والسنة النبوية .

وتحرص الوكالة على جملة من الإجراءات الاحترازية من آخرها تدشين البوابات المتطورة للتعقيم الذاتي المزودة بكاميرات حرارية لرصد حرارة الأشخاص أثناء الدخول للمسجد ، والتي تعمل بدقة وتقنية عاليتين ، إضافة إلى التباعد بين صفوف المصلين من الموظفين والعاملين بالمسجد النبوي أثناء أداء الصلوات تطبيقاً للإجراءات الوقائية بالتعاون مع وزارة الصحة لمنع وصول فيروس كورونا إلى أوساط العاملين بالحرم الشريف.

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