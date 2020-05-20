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خادم ‏الحرمين يعزي أسرة النمي في فقيدتهم

خادم ‏الحرمين يعزي أسرة النمي في فقيدتهم
http://almnatiq.net/?p=865658
المناطق_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، برقية عزاء ومواساة لأسرة النمي في وفاة هيلة بنت عبدالعزيز النمي، رحمها الله.

وقال خادم الحرمين في برقية بعث بها إلى زوج الفقيدة صالح بن عبدالرحمن النمي وأبنائها :”تلقينا نبأ وفاة حرمكم هيلة- رحمها الله – وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة كافة بعزائنا لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته إنه سميع مجيب”.

وقد عبّرت أسرة النمي كافة عن شكرهم وامتنانهم لمقام خادم الحرمين على تعزيته ومواساته والتي كان لها الأثر البالغ في تخفيف هذا المصاب الجلل.. سائلين الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين ويجزل له الأجر والمثوبة .

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