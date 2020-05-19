رئيس جامعة الملك سعود: تمر علينا ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد ووطننا يواصل النمو والازدهار

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رفع رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات جامعة الملك سعود أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، وإلى كافة أفراد الشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لبيعة سموه ولياً للعهد.

وأكد العمر على أن الإنجازات والنجاحات التي تم تحقيقها لهذا الوطن خلال الأعوام الثلاثة كانت بفضل الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وجهود سمو ولي عهده الأمين حيث أتت تلك الإنجازات مواكبة لطموحات الشعب السعودي الكريم والارتقاء به وبهذا بالوطن نحو المكانة التي تراهن عليها همة ولي العهد حفظه الله كواحدة من أهم دول العشرين.

وواصل رئيس جامعة الملك سعود حديثه بهذه المناسبة قائلا “تمر علينا ذكرى البيعة الثالثة لسمو ولي العهد ووطننا اليوم يواصل النمو والازدهار بفضل الله ثم بحنكة هذا الأمير الشاب ، فنحن كسعوديين ننعم بحمد الله بالأمن والاستقرار ونتطلع بكل تفاؤل إلى مستقبل أكثر إشراقا وطموحا، كل ذلك كان نتاجا لرؤية محكمة لوطنٍ طموح.

وأضاف الدكتور العمر “أننا وفي ظل هذه الجائحة التي عمت أنحاء العالم والتي بقي خلالها هذا الوطن صامدا ماضيا في خططه الحثيثة-بتوجيه خادم الحرمين الشريفين وبقيادة سمو ولي العهد-تجاه مستقبل أكثر نماء وازدهارا. كما أن الشعب السعودي الكريم أثبت أنه قادر على أن يصنع مستقبله، رغم الظروف وأنه على أتم الاستعداد لتحقيق الرؤية الطموحة لقيادته، ومعا، قيادة وشعبا سنحقق المستحيل .

وأشار العمر إلى خطوات النجاح الطويلة التي قطعتها كافة قطاعات الدولة ومؤسساتها بشكل عام، وجامعة الملك سعود على وجه الخصوص والتي كانت جزءا لا يتجزأ من الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد الذي يراهن على أهمية التعليم كركيزة أساسية لتحقيق النمو والرخاء لهذا الوطن، حيث نمضي في هذه الجامعة لتحقيق تطلعات الوطن وقيادته، وهو ما تمخض عنه العديد من القفزات الكبيرة مقارنة بالأعوام السابقة في مجال خلق بيئة مثالية للتعليم الجامعي وما بعده ونقل المعرفة وتوطينها خدمة للنمو الاقتصادي في المملكة.

واختتم الدكتور العمر بقوله “نجدد البيعة والولاء لسمو ولي العهد، سائلين المولى عز وجل أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة، كما نسأله جل جلاله أن يحفظ وطننا الغالي من هذا الوباء إنه سميع مجيب الدعاء.