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“الصحة” تعلن المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار كورونا

“الصحة” تعلن المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار كورونا
http://almnatiq.net/?p=865665
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصحة عزمها الانطلاق في المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا الجديد كوفيد 19 في المملكة, وذلك تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.
وأكدت الصحة أن المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل أو زيارة المساكن، بل ستنفذ عبر منافذ عدة، منها: مراكز لفحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة أنشئت في عدة مدن، وكذلك الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية وسيتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر تطبيق إلكتروني.
يذكر أن المرحلة الأولى من الفحص الموسع بدأ تنفيذها ولايزال من خلال قيام الفرق الميدانية لوزارة الصحة بإجراء المسح النشط للسكان في الأحياء المكتظة ومقرات إسكان العمالة داخل المدن، حيث كان للتوسع في الفحوصات دور فاعل في تسجيل إصابات أكثر ولكنه في نفس الوقت أسهم -بحمد الله- في سرعة الاحتواء بشكل أفضل.
أما المرحلة الثانية فقد نفذت ابتداءً من العاشر من شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال اختيار عينات من المجتمع من الذين قاموا بعمل اختبار كورونا عن طريق تطبيق موعد لإجراء الفحص عبر المراكز الصحية.
وتواصل وزارة الصحة تنفيذ المسح النشط لفيروس كورونا الجديد (كوفيد19) كإجراء احترازي استباقي، حيث تقوم الوزارة بأعمال المسح النشط المكثف ضمن عدد من الإجراءات للتصدي للجائحة العالمية، سعياً لاكتشاف حالات الإصابة في وقت مبكر، وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم، الأمر الذي يسهم في عدم تفاقم المرض بإذن الله.

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