احدث الأخبار

بريطانيا تتهم هاكرز من الصين في هجوم على شركة “إيزي جيت” للطيران
أبرز المواد
 رئيس جامعة الملك سعود: تمر علينا ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد ووطننا يواصل النمو والازدهار
أبرز المواد
 اعتماد “الهيئة السعودية للفضاء” ممثلاً رسميا للمملكة في منظمة “UNOOSA”
أبرز المواد
 “الصحة” تعلن المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار كورونا
أبرز المواد
 ضبط 3391 لتر من المنتجات في مستودع غير مرخص بمكة
أبرز المواد
 إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية والاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً
أبرز المواد
 أمين منطقة جازان: نجدد البيعة لولي العهد ومواقف المملكة تجاه مواطنيها يكتبها التاريخ
أبرز المواد
 دراسة تؤكد: المتعافون من كورونا لا ينقلون العدوى إلى غيرهم
أبرز المواد
 مصر تفرض استخدام الكمامة بالأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك
أبرز المواد
 شرطة الرياض: ضبط 3 متهمين في قضايا سرقة..والحصيلة مليون ريال
أبرز المواد
 الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى الأراضي الفلسطينية كورونا
أبرز المواد
 هيئة الاتصالات توقف شركة ناقل عن استقبال أي طلبات جديدة للأفراد وتوجه بمعالجة الشحنات الحالية للمستفيدين
أبرز المواد
بريطانيا تتهم هاكرز من الصين في هجوم على شركة “إيزي جيت” للطيران

بريطانيا تتهم هاكرز من الصين في هجوم على شركة “إيزي جيت” للطيران

أبرز المواد
رئيس جامعة الملك سعود: تمر علينا ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد ووطننا يواصل النمو والازدهار

رئيس جامعة الملك سعود: تمر علينا ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد ووطننا يواصل النمو والازدهار

أبرز المواد
اعتماد “الهيئة السعودية للفضاء” ممثلاً رسميا للمملكة في منظمة “UNOOSA”

اعتماد “الهيئة السعودية للفضاء” ممثلاً رسميا للمملكة في منظمة “UNOOSA”

أبرز المواد
“الصحة” تعلن المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار كورونا

“الصحة” تعلن المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار كورونا

أبرز المواد

بريطانيا تتهم هاكرز من الصين في هجوم على شركة “إيزي جيت” للطيران

بريطانيا تتهم هاكرز من الصين في هجوم على شركة “إيزي جيت” للطيران
http://almnatiq.net/?p=865669
المناطق_متابعات

قال محققون إنهم يشتبهون في مسؤولية هاكرز من الصين عن هجوم سيبراني على شركة الطيران البريطانية (إيزي جيت).
وقال مصدران مطلعان إن وسائل وأساليب تسلل إلكتروني استُخدمت في اختراق سجلات السفر لملايين من عملاء شركة الطيران البريطانية (إيزي جيت)، وتشير هذه الأساليب والوسائل إلى “مجموعة متسللين صينيين على الأرجح يُعتقد بأنهم يقفون وراء العديد من الهجمات على شركات الطيران في الشهور القليلة الماضية”.
وأضاف المصدران المطلعان على التحقيق أن الهجوم على ما يبدو جزء من سلسلة هجمات نفذها من يشتبه بأنهم متسللون صينيون بهدف الاستيلاء على سجلات السفر وبيانات أخرى.

وقالت “إيزي جيت” في وقت سابق يوم الثلاثاء إن متسللين اخترقوا سجلات البريد الإلكتروني والسفر لنحو 9 ملايين عميل، فضلا عن بيانات بطاقات الائتمان لأكثر من 2000 منهم في هجوم “متطور للغاية”.

وأفاد مكتب مفوض المعلومات البريطاني بأنه يحقق في الهجوم، ودعا كل من تضرروا من انتهاك البيانات إلى توخي الحذر من عمليات التصيد الإلكتروني ورسائله.

وأضاف المكتب “سنجري تحقيقا في الهجوم الإلكتروني على إيزي جيت”.

وأوضحت وكالة “رويترز” أن المتحدثة باسم “إيزي جيت” لم ترد على أسئلة بشأن من المسؤول عن الهجوم.

روابط ذات صلة

رئيس جامعة الملك سعود: تمر علينا ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد ووطننا يواصل النمو والازدهار

رئيس جامعة الملك سعود: تمر علينا ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد ووطننا يواصل النمو والازدهار
اعتماد “الهيئة السعودية للفضاء” ممثلاً رسميا للمملكة في منظمة “UNOOSA”

اعتماد “الهيئة السعودية للفضاء” ممثلاً رسميا للمملكة في منظمة “UNOOSA”
“الصحة” تعلن المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار كورونا

“الصحة” تعلن المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*