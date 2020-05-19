احدث الأخبار

ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا في باكستان إلى 44996 حالة
أبرز المواد
 الداخلية توضح عقوبة تجمع المتسوقين أو العاملين داخل المحلات التجارية
أبرز المواد
 بريطانيا تتهم هاكرز من الصين في هجوم على شركة “إيزي جيت” للطيران
أبرز المواد
 رئيس جامعة الملك سعود: تمر علينا ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد ووطننا يواصل النمو والازدهار
أبرز المواد
 اعتماد “الهيئة السعودية للفضاء” ممثلاً رسميا للمملكة في منظمة “UNOOSA”
أبرز المواد
 “الصحة” تعلن المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار كورونا
أبرز المواد
 ضبط 3391 لتر من المنتجات في مستودع غير مرخص بمكة
أبرز المواد
 إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية والاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً
أبرز المواد
 أمين منطقة جازان: نجدد البيعة لولي العهد ومواقف المملكة تجاه مواطنيها يكتبها التاريخ
أبرز المواد
 دراسة تؤكد: المتعافون من كورونا لا ينقلون العدوى إلى غيرهم
أبرز المواد
 مصر تفرض استخدام الكمامة بالأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك
أبرز المواد
 شرطة الرياض: ضبط 3 متهمين في قضايا سرقة..والحصيلة مليون ريال
أبرز المواد
ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا في باكستان إلى 44996 حالة

ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا في باكستان إلى 44996 حالة

أبرز المواد
الداخلية توضح عقوبة تجمع المتسوقين أو العاملين داخل المحلات التجارية

الداخلية توضح عقوبة تجمع المتسوقين أو العاملين داخل المحلات التجارية

أبرز المواد
بريطانيا تتهم هاكرز من الصين في هجوم على شركة “إيزي جيت” للطيران

بريطانيا تتهم هاكرز من الصين في هجوم على شركة “إيزي جيت” للطيران

أبرز المواد
رئيس جامعة الملك سعود: تمر علينا ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد ووطننا يواصل النمو والازدهار

رئيس جامعة الملك سعود: تمر علينا ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد ووطننا يواصل النمو والازدهار

أبرز المواد

ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا في باكستان إلى 44996 حالة

ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا في باكستان إلى 44996 حالة
http://almnatiq.net/?p=865674
المناطق_الرياض

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان اليوم إلى 44996 حالة، توفي منها 969 حالة، وتماثل للشفاء 12489 حالة، ويخضع 30538 حالة للحجر الصحي الإلزامي.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أن من بين إجمالي المصابين بالفيروس في باكستان يوجد 17947 حالة في إقليم السند، و15976 حالة في إقليم البنجاب، و6554 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2820 حالة في إقليم بلوشستان ، و 1034 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و550 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و115 حالة في إقليم كشمير الحرة.

روابط ذات صلة

الداخلية توضح عقوبة تجمع المتسوقين أو العاملين داخل المحلات التجارية

الداخلية توضح عقوبة تجمع المتسوقين أو العاملين داخل المحلات التجارية
بريطانيا تتهم هاكرز من الصين في هجوم على شركة “إيزي جيت” للطيران

بريطانيا تتهم هاكرز من الصين في هجوم على شركة “إيزي جيت” للطيران
رئيس جامعة الملك سعود: تمر علينا ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد ووطننا يواصل النمو والازدهار

رئيس جامعة الملك سعود: تمر علينا ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد ووطننا يواصل النمو والازدهار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*