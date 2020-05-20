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النائب العام: ذكرى البيعة الثالثة لسمو ولي العهد قيمة وطنية وقامة دولية وهامة فخر واعتزاز.

النائب العام: ذكرى البيعة الثالثة لسمو ولي العهد قيمة وطنية وقامة دولية وهامة فخر واعتزاز.
http://almnatiq.net/?p=865685
المناطق_الرياض

رفع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه الكريم ولاية العهد.
وقال النائب العام: نستذكر في هذه المناسبة الغالية العمل الوطني الكبير الذي اضطلع به سموه الكريم على كافة الأصعدة، وكان فاتحة خير على الوطن والمواطن، وهو ما سجله تاريخنا الحافل في سجل تحولاته النوعية وقفزاته الاستثنائية، وما نتج عنها من صدى عالمي تم تصنيفه في قائمة الأعمال الملهمة للجميع.
وأضاف المعجب أنه خلال ثلاثة أعوام ماضية شهدت المملكة العربية السعودية قفزات شاملة تستهدف صالح الوطن والمواطن باستراتيجية عمل مستدام وفق رؤيته الوطنية (٢٠٣٠) التي أطلقها سموه الكريم لتصبح علامة فارقة في تاريخنا الوطني وفصلاً مهماً في تاريخ نهضة الدول.
وبين المعجب أن هذه المناسبة الغالية والعزيزة على نفوسنا نستذكر فيها تلك المعاني العظيمة التي انبرى لها “بعزيمة الرواد الكبار” قائد الإصلاحات وصانع التغييرات وملهم الشباب لتحقيق المستقبل الواعد في مسيرة ازدهار الوطن والمواطن في ظل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه.
وأضاف معاليه بأن حدثاً مصاحباً وهو جائحة كورونا المستجد كان شاهداً ماثلاً على امتياز التدابير القيادية لدى سموه الكريم إذ تُحسب المملكة العربية السعودية في عداد طلائع الدول في التعامل الأمثل مع هذه الجائحة.
وفي الختام سأل معاليه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان واطراد الازدهار والتقدم. إنه سميع مجيب.

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