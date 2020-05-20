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9 خدمات جديدة يوفرها تطبيق “توكلنا” وقت #منع_التجول .. تعرّف عليها

9 خدمات جديدة يوفرها تطبيق “توكلنا” وقت #منع_التجول .. تعرّف عليها
http://almnatiq.net/?p=865686
المناطق_الرياض

يطلق تطبيق توكلنا 9 خدمات جديدة تساعد المستفدين من التطبيق استخدامها في أوقات منع التجول وللاستفادة القصوى من هذه الخدمات، فيجب اختيار مقر سكنك بدقة عند التسجيل

ويتيح التطبيق الاستفادة من بعص التصاريح في الوقت الحالي، وهي تصريح عمل يصدر عن جهات العمل، ويظهر لك في التطبيق تصريح تموين داخل الحي يمكنك الاستفادة منه في فترة السماح بالتجول داخل الحي خلال منع التجول الكلي وتصريح تموين طارئ يمكنك الاستفادة منه بعد بدء وقت منع التجول في مناطق المنع الكلي والجزئي 4 ساعات في الأسبوع بحد أقصى، وتصريح موعد طبي يصدر عن المنشآت الصحية ويظهر لك في التطبيق وتصريح مؤقت لسائق خاص بأصحاب تصاريح العمل

فيما سيكون تصريحي رياضة المشي داخل الحي لمدة ساعة واحدة يوميًا، وتصريح الحالات الإنسانية للتنقل داخل وخارج المدن متاحين لمستخدمي التطبيق قريبًا و7 خدمات أخرى ستكون أيضًا متاحة لمستفيدي التطبيق قريبًا، وهي استخدام الأساور الذكية في العزل المنزلي من خلال الربط من العزل في المحاجر الصحية

كما سيقوم التطبيق بعرض مخالفات منع التجول والاعتراض عليها ويتيح طلب سيارة الإسعاف، وكذلك الكشف الذاتي لمن ظهرت عليه علامات اشتباه إصابة، وسيقوم أيضًا التطبيق بالإبلاغ عن حالات کسر التجول وتحذيرك من الاقتراب من المخالطين أو المصابين بكورونا والمساعد الافتراضي وغيرها من الخدمات الأخرى المتنوعة والمتميزة قريبًا

إلى هذا، يمكن للراغبين في المساهمات الخيرية استخدام التطبيق ولتسهيل عطائهم الإنساني والذي سيربطهم بـ”وتين” للتبرع بالدم و”فرجت” لفك إعسار المدينين ومنصة جود للمساعدة الباحثين عن سكن

يذكر أن تطبيق توكلنا لا يعطي “مخالفة آلية” عند تجاوز المستخدم الوقت المسموح بالتطبيق (انتهاء مدة التصريح): ولصحتك وسلامة عائلتك ننصحك بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة حتى لا تصاب بفيروس كورونا أو تكون سببًا في نقله إلى الغير، وناشد التطبيق عبر موقعه الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية كي لا تكون عرضة للعقوبات النظامية من قبل الجهات الأمنية المختصة في نقاط التفتيش المتعددة والمتغيرة

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