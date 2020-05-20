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هيومن رايتس ووتش: تفشي فيروس كورونا في سجن الدوحة المركزي

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هيومن رايتس ووتش: تفشي فيروس كورونا في سجن الدوحة المركزي

هيومن رايتس ووتش: تفشي فيروس كورونا في سجن الدوحة المركزي
http://almnatiq.net/?p=865694
المناطق_الرياض

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الثلاثاء، السلطات القطرية باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير حماية أفضل للسجناء والعاملين في هذا القطاع، بعد أن خلص تقرير نشرته في وقت سابق إلى تفشي الفيروس في سجن الدوحة المركزي وهو ما نفته السلطات القطرية في بيان لمكتب الاتصال الحكومي.

وقالت المنظمة إن على قطر “اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير حماية أفضل للسجناء وموظفي السجون وسط تفشي فيروس “كورونا” في السجن المركزي في الدوحة”، على حد تعبيرها.

وطالبت “هيومن ريتس ووتش” الدوحة بتخفيف عدد السجناء بهدف توفير إمكانية تطبيق التباعد الجسدي بين السجناء وتمكين المسجونين من الحصول على المعلومات والرعاية الطبية اللازمة إل جانب وضع بروتوكولات للنظافة والتعقيم في السجون.

وأشارت المنظمة إلى أنها أجرت مقابلات مع 6 سجناء أجانب في سجن الدوحة المركزي والذين وصفوا “تدهور الظروف في السجن المركزي الوحيد في قطر بعد الاشتباه بإصابة عدة سجناء بالفيروس”، حسبما ذكرت.

وذكرت المنظمة أن السلطات القطرية عزلت وأغلقت أحد العنابر الذي شهد تفشيا لكورونا لكنها أشارت إلى أن ذلك حدث بعد أن نُقل المحتجزون فيه إلى أقسام أخرى مكتظة، وطالبت الدوحة بالإفراج عن كبار السن والسجناء الذين لديهم حالات مرضية والذين تقتصر أسباب سجنهم على الجنح.

واتهمت “هيومن رايتس ووتش” السلطات القطرية بإعطاء معلومات “غير متسقة وغير كاملة” للسجناء حول تفشي الفيروس، ونقلت تصريحا لأحد السجناء قال فيه إن حارس السجن أخبر المسجونين مطلع مايو/أيار الجاري بإصابة 5 من السجناء بالمرض، في حين قال آخر إن حارس السجن أبلغه بإصابة 47 شخصا في 6 مايو/أيار الجاري، وفقا للمنظمة.

ونقلت المنظمة تصريحا لأحد السجناء قال فيه: “الناس ينامون على الأرض، في مسجد ]السجن، في المكتبة، والجميع خائفون من بعضهم البعض، ولا نعرف من يمكنه أن يعدينا، في وقت ينبغي أن نكون فيه معزولين عن بعضنا البعض، يحتجزوننا مثل الحيوانات في حظيرة”.

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