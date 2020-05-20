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هل تعاني من الصلع؟ دراسة حديثة تكشف عن علاج محتمل

هل تعاني من الصلع؟ دراسة حديثة تكشف عن علاج محتمل
http://almnatiq.net/?p=865702
المناطق - الرياض

أظهرت دراسة حديثة أن سر مكافحة الصلع قد يكون موجودا داخل الخلايا الجذعية، الأمر الذي يمنح الأمل للملايين في العالم بعد تجربة طرق تقليدية عدة أثبتت عدم نجاعتها.

وقدم باحثون من جامعة بوسان الوطنية في كوريا الجنوبية ما أطلقوا عليه “الحل الموضوعي” للصلع، باستخدام خلايا جذعية وسيطة تأتي من النخاع العظمي.

ويمكن استخراج هذه الخلايا الجذعية من دهون يطلق عليها اسم (ADSCS)، وهي خلايا مهمة لإصلاح الأنسجة الهيكلية، مثل الغضروف والعظام.

وقام فريق من أطباء مستشفى جامعة بوسان باختبار مدى نجاعة هذا الحل على فروات رؤوس 38 شخصا يعانون من الصلع على مدى 16 أسبوعا.

وأظهرت نتائج الاختبارات بعد 8 أسابيع فقط من العلاج بالخلايا الجذعية، زيادة في نمو الشعر، وفق ما ذكرت صحيفة “مترو” البريطانية، الثلاثاء.

ويعتبر الصلع الوراثي الشكل الأكثر شيوعا لتساقط الشعر لدى الملايين، ويصيب 50 في المئة من الرجال و45 في المئة من النساء في العالم.

وكشفت الدراسة أن العلاج بالخلايا الجذعية كان فعالا لدى الرجال الذين يعانون من تساقط الشعر بشكل خاص، مشيرة إلى أن المشاركين في الدراسة لم يتلقوا أي علاج آخر للعناية بالشعر قد يؤثر على الاختبار.

وأظهر التصوير الضوئي في الأسبوع الثامن من التجربة زيادة أكبر في الشعر، وظل الشعر ينمو حتى الأسبوع السادس عشر بنسبة تزيد 28 بالمئة عما كان عليه الوضع سابقا.

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