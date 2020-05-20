احدث الأخبار

تشكيل لجنة مخالفات نظام النقل في الخطوط الحديدية
أبرز المواد
 مساجد عائلية تضيء منازل سكان الحدود الشمالية
أبرز المواد
 هل تعاني من الصلع؟ دراسة حديثة تكشف عن علاج محتمل
أبرز المواد
 هيومن رايتس ووتش: تفشي فيروس كورونا في سجن الدوحة المركزي
أبرز المواد
 انخفاض كبير في قيمة ميسي ونيمار ومبابي إثر أزمة كورونا
أبرز المواد
 9 خدمات جديدة يوفرها تطبيق “توكلنا” وقت #منع_التجول .. تعرّف عليها
أبرز المواد
 النائب العام: ذكرى البيعة الثالثة لسمو ولي العهد قيمة وطنية وقامة دولية وهامة فخر واعتزاز.
أبرز المواد
 خادم ‏الحرمين يعزي أسرة النمي في فقيدتهم
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية: تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد طالع خير على المملكة وعلى الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع
أبرز المواد
 استعدادات مكثفة لليلتي السابع والعشرين وختم القرآن بالمسجد النبوي
أبرز المواد
 ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا في باكستان إلى 44996 حالة
أبرز المواد
 الداخلية توضح عقوبة تجمع المتسوقين أو العاملين داخل المحلات التجارية
أبرز المواد
تشكيل لجنة مخالفات نظام النقل في الخطوط الحديدية

تشكيل لجنة مخالفات نظام النقل في الخطوط الحديدية

أبرز المواد
مساجد عائلية تضيء منازل سكان الحدود الشمالية

مساجد عائلية تضيء منازل سكان الحدود الشمالية

أبرز المواد
هل تعاني من الصلع؟ دراسة حديثة تكشف عن علاج محتمل

هل تعاني من الصلع؟ دراسة حديثة تكشف عن علاج محتمل

أبرز المواد
هيومن رايتس ووتش: تفشي فيروس كورونا في سجن الدوحة المركزي

هيومن رايتس ووتش: تفشي فيروس كورونا في سجن الدوحة المركزي

أبرز المواد

تشكيل لجنة مخالفات نظام النقل في الخطوط الحديدية

تشكيل لجنة مخالفات نظام النقل في الخطوط الحديدية
http://almnatiq.net/?p=865708
المناطق - الرياض

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل في جلسته السابعة المنعقدة الاثنين 11 مايو 2020م، برئاسة معالي وزير النقل رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح الجاسر تشكيل لجنة مخالفة أحكام نظام النقل بالخطوط الحديدية في المملكة وفقاً لما هو وارد في النظام، الذي ينص على ضرورة وأهمية حفظ حقوق الركاب المستفيدين من الخدمة ومقدم الخدمة “الناقل”.
وشمل تشكيل اللجنة على تعيين شخصين من أصحاب الخبرة في مجالات صناعة الخطوط الحديدية، كما اشتمل تشكيل اللجنة على تعيين ثلاثة من الأعضاء النظاميين جميعهم من خارج الهيئة.
وبين نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل السككي المهندس محمد الشبرمي أن الهيئة تهدف من خلال تشكيل هذه اللجنة تحقيق الحوكمة وتعزيز مبدأ الاستقلالية في قطاع النقل بالخطوط الحديدية الذي يشهد طفرة غير مسبوقة في المملكة ويسهم في تحقيق أعلى المعايير في مؤشر كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية، حيث يمر قطاع الخطوط الحديدية في المملكة بإعادة هيكلة شاملة، كما يأتي تشكيل اللجنة متماشيا مع تفعيل دور الهيئة العامة للنقل في ممارستها لاختصاصاتها المشمولة برقابتها وإشرافها على جودة وكفاءة أنشطة النقل البري والبحري والسككي.
وأضاف الشبرمي أن اللجنة تختص بالنظر في مخالفات أحكام النظام ولائحته وإقرار توقيع العقوبات إن لزم، موضحا أنه يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم، حيث تختص اللجنة بالنظر في الشكاوى المقدمة إليها التي تنشأ في نشاط النقل بالخطوط الحديدية ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم، أو بين صاحب امتياز أو مرخص له ومستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخصة له.
وأكد الشبرمي في ختام حديثه على أن الهيئة حريصة على أن تقدم اللجنة كامل جهودها الكفيلة بضبط وتحقيق أعلى معدلات الرضى في قطاع الخطوط الحديدية لدى المستفيد من الخدمة والقائمين على النقل بالخطوط الحديدية، راجيا لأعضاء هذه اللجنة التوفيق في مهامهم الموكلة لهم.

روابط ذات صلة

مساجد عائلية تضيء منازل سكان الحدود الشمالية

مساجد عائلية تضيء منازل سكان الحدود الشمالية
هل تعاني من الصلع؟ دراسة حديثة تكشف عن علاج محتمل

هل تعاني من الصلع؟ دراسة حديثة تكشف عن علاج محتمل
هيومن رايتس ووتش: تفشي فيروس كورونا في سجن الدوحة المركزي

هيومن رايتس ووتش: تفشي فيروس كورونا في سجن الدوحة المركزي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*