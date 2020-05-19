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أمانة عسير وبلدياتها.. أكثر من 4 الاف زيارة تفتيشية خلال 7 أيام على المنشآت التجارية

أمانة عسير وبلدياتها.. أكثر من 4 الاف زيارة تفتيشية خلال 7 أيام على المنشآت التجارية

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أمانة عسير وبلدياتها.. أكثر من 4 الاف زيارة تفتيشية خلال 7 أيام على المنشآت التجارية

أمانة عسير وبلدياتها.. أكثر من 4 الاف زيارة تفتيشية خلال 7 أيام على المنشآت التجارية
http://almnatiq.net/?p=865710
المناطق - عسير

أغلقت أمانة منطقة عسير وبلدياتها نحو 326 منشأة تجارية مخالفة بعد أكثر من 4 الاف زيارة تفتيشية قامت بها الفرق الرقابية على المنشآت التجارية وذلك للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بأن الجهود المبذولة عبر الحملات الرقابية، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا من قبل المنشآت التجارية، وذلك لتعزيز السلامة العامة.
وأكد الحميدي الى انه تم تسجيل 4885 جولة ميدانية خلال 7 أيام لضبط سلامة أسواق مدن ومحافظات المنطقة.
الجدير بالذكر بان الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية وتم مصادرة واتلاف ما يزيد عن 9876 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستخدام الادمي.

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