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الولايات المتحدة تسجّل 24481 إصابة و 933 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجّل 24481 إصابة و 933 حالة وفاة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=865723
المناطق - وكالات

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 24,481 إصابة مؤكدة و 933 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,504,830 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 90,340 حالات وفاة.

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