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الاقتصاد الأمريكي يواجه “ضررا دائما” بسبب إجراءات كورونا

الاقتصاد الأمريكي يواجه “ضررا دائما” بسبب إجراءات كورونا
http://almnatiq.net/?p=865731
المناطق - وكالات

أكد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، يوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الأميركي يواجه خطر التعرّض “لضرر دائم” كلما طال أمد تدابير الإغلاق لاحتواء وباء كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقال منوتشين، خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، إن إعادة فتح الاقتصاد يجب أن تتم بشكل “متوازن وآمن”، في وقت يدعو فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد رغم تحذيرات الخبراء.

وتوقع منوتشين أن يبقى معدل البطالة مرتفعا في الولايات المتحدة خلال الفصل الثاني من العام الجاري، بحسب ما نقلت رويترز.

وأردف “لهذا السبب من المهم البدء بإعادة الموظفين إلى أعمالهم بأمان” مؤكدا أن إدارة ترامب تصغي إلى “الخبراء” في مجال الصحة.

وأضاف “نحن متفائلون بشأن التقدم المحرز لتطوير لقاحات وعلاجات والتجارب” التي تجري لمكافحة كوفيد-19.

وتابع أن الولايات الأميركية باتت موحدة و”بالعمل بشكل وثيق مع الحكام سنبدأ تحريك عجلة الاقتصاد بطريقة تقلل من المخاطر على الموظفين والزبائن”.

ومنذ الأول من مايو، استأنفت ولاية تكساس (جنوب) النشاط بدفع من الحاكم الجمهوري الذي يضع الاقتصاد في المرتبة الأولى ما يثير سخط رؤساء بلديات المدن الرئيسية من الديموقراطيين. ويتحدث البعض عن زيادة عدد الإصابات بكوفيد-19.

وتابع وزير الخزانة “نتوقع تحسنا للظروف الاقتصادية خلال الفصلين الثالث والرابع من 2020 والعام المقبل”.

وكان منوتشين يتحدث صباح الثلاثاء مع رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول امام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، حول النتائج الاولية لخطة النهوض الاقتصادي والتدابير المقبلة.

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