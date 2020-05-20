أ. د/بدر الزارع بمناسبة ذكرى بيعة ولي العهد: ثلاث سنوات مضت مليئة بالنقلات النوعية في كل المجالات

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رفع رئيس جامعة الجوف المكلف أ. د/بدر الزارع خالص التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة الذكرى الثالثة لبيعة سموه ولياً للعهد، منوهاً بما تحقق خلال هذه المدة القليلة من منجزات عظيمة في كل المجالات وعلى الصعيد الداخلي والخارجي.

وقال الدكتور الزارع: “لقد استطاع سمو ولي العهد اختصار الزمن وتحقيق قفزات نوعية بدأها بإطلاق رؤية المملكة الطموحة التي غيرت وجه المملكة العربية السعودية، فتسارعت التنمية في كل المجالات وشهدت المملكة إصلاحات شاملة وتغييرات جذرية طالت كل القطاعات”.

وأضاف رئيس الجامعة المكلف، أن السنوات التي تولى فيها سمو الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد عززت مكانة المملكة العالمية وعمق تأثيرها السياسي والاقتصادي والثقافي، متجاوزة كل التحديات المحيطة والتغيرات المتلاحقة لتستمر نموذجاً فريداً للدولة الحديثة المتواكبة مع المستجدات.

واختتم الدكتور الزارع تصريحه بهذه المناسبة بالتأكيد على أن منجزات ولي العهد ليست مستغربة وهو القائد الشاب الذي تخرج من مدرسة ملك حكيم هو الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله.

وسأل المولى القدير أن يديم لهذا الوطن الغالي قيادته وأمنه واستقراره ووحدته الوطنية الراسخة.