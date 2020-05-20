مسن المقطع المتداول رفض الإيواء.. بحجة الأغنام (فيديو)

المناطق - عسير

كشف المدير التنفيذي لجمعية «منازل» بمنطقة عسير إسماعيل بدوي،أن الجمعية تفاعلت مع المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي الذي يُظهر المسن علي حسن (75 عاماً) وجنسيته (بدون)، ويسكن وزوجته وأبناؤه في غرفتين متواضعتين بينهما دورة مياه متهالكة في قرية عضاضة الواقعة على طريق أبها – الشعف منذ 5 سنوات.

وبحسب “عكاظ”، أكد بدوي أن الجمعية قامت بزيارة المسن وعرضت عليه إيواء في سكن مؤثث لمدة عام في مدينة أبها، ولكنه رفض بحجة أنه يملك أغناماً ويسكن بالمجان في سكنه الحالي وليس لديه الرغبة في الانتقال إلى موقع آخر.