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شاهد.. “العبدالكريم” يوضح الفرق بين الأصلي والتجاري في قطع غيار السيارات

شاهد.. “العبدالكريم” يوضح الفرق بين الأصلي والتجاري في قطع غيار السيارات
http://almnatiq.net/?p=865751
المناطق - الرياض

أوضح فيصل العبدالكريم عن أشكال التقليد في قطع غيار السيارات، مبينا الفرق بين الأصلي والتجاري في قطع غيار السيارات.

وذكر في حوار ببرنامج الليوان مع عبدالله المديفر، أن أكثر السلع التي يكثر فيها الغش: مستحضرات التجميل والعطور، يليهما قطع الغيار، مؤكدا أن حملاتنا نجحت في وقف إعلانات السلع المقلدة بنسبة 90%.

وأشار إلى أن الصين أصبحت تحارب السلع المقلدة، ومصانع التقليد نُقلت إلى بعض الدول الأفريقية، مشيرا إلى انه إذا الموقع تركي “انحش” لأنه 99% يبيع سلع مقلدة.

ولفت إلى أن وجود التستر وأيضا للأسف بعض الوكلاء يحرمنا من منتجات أصلية رخيصة بديلة في السوق يحاربها الوكيل.

وقال إن مشاهير السناب ليسوا إعلاميين ولا يملكون أبجديات الإعلام أساسا، ومن أخطؤوا منهم نالوا جزاءهم وانتهى الموضوع!

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