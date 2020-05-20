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تحطم طائرة عسكرية روسية ومصرع طاقمها

تحطم طائرة عسكرية روسية ومصرع طاقمها
http://almnatiq.net/?p=865752
المناطق - الرياض

تحطمت طائرة عسكرية روسية لدى هبوطها بالقرب من موسكو ، مما أسفر عن مصرع طاقمها.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (تاس) عن وزارة الدفاع الروسية أن طائرة مروحية من طراز “مي 8-” كانت في مهمة تدريبية تحطمت عند هبوطها مساء الثلاثاء، ولقي أفراد طاقمها مصرعهم متأثرين بإصاباتهم.
وأضافت الوزارة أن المروحية تحطمت في منطقة خالية من السكان على بعد نحو 20 كيلومترا من مدينة كلين بمقاطعة موسكو ، مشيرة إلى أن الحادث قد يكون ناجما عن خلل فني.
وذكر مصدر في خدمات الطوارئ أن الطائرة دمرت تقريبا في الحادث، مضيفة أن طاقمها كان مكونا من ثلاثة أفراد.

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