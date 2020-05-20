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الجيش الليبي يعلن “هدنة إنسانية” من أجل عيد الفطر

الجيش الليبي يعلن “هدنة إنسانية” من أجل عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=865754
المناطق - وكالات

أعلن الجيش الوطني الليبي، ليل الثلاثاء الأربعاء، قرارا بوقف إطلاق النار من جانب واحد، وذلك لتجنب إراقة الدماء في نهاية شهر رمضان وإعطاء فرصة لاستعداد المواطنين لعيد الفطر.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن قوات الجيش قررت الابتعاد عن طرابلس لمسافة 2 إلى 3 كيلومترات على جميع الجبهات بدءا من الأربعاء، مشيرا إلى أن الموعد المقترح بدءا من الساعة 12:00 مساء الأربعاء.

وقال المسماري: “نتفهم جميع الصعوبات التي يعاني منها أهلنا في طرابلس والخطر الذي يواجهونه بسبب الأعمال العدائية للإرهابيين والمرتزقة الأتراك”.

وأضاف “منذ بداية شهر رمضان، أعلن الجيش الوطني الليبي من جانب واحد عن وقف لإطلاق النار، ومع ذلك فإن ما يسمى بحكومة الوفاق لم تدعم هذه المبادرة الإنسانية”.

وتابع: “علاوة على ذلك فإن الإرهابيين والميليشيات والمرتزقة، الذين يزعمون أنهم يقاتلون من أجل الشعب الليبي، قد كثفوا خلال هذه الفترة قصف الأحياء السكنية والمنشآت الطبية والسيارات التي تنقل المستلزمات الإنسانية”.

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