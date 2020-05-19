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جامعة جازان تحدد مواعيد وضوابط الدراسة للفصل الصيفي

جامعة جازان تحدد مواعيد وضوابط الدراسة للفصل الصيفي
http://almnatiq.net/?p=865766
جازان -فضه عطيف:

أعلنت جامعة جازان ممثلة في عمادة القبول والتسجيل مواعيد وضوابط الفصل الصيفي وآلية الدراسة في حال استمرار الظروف الراهنة، موضحة استمرار التعليم عن بُعد ما لم يستجد ما يستوجب خلافه.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي أن الكليات ستقوم بتنفيذ العملية التعليمية إلكترونياً خلال الفصل الصيفي في حال استمرار تعليق الحضور لمقر الدراسة مع الحرص على جودة مخرجات التعلم واختيار سبل التقييم الملائمة.

وبيّن فقيهي أن المرحلة الأولى من التسجيل المبكر شملت 767 شعبة، وبلغ عدد المسجلين 5334، مضيفا أنه سيتاح استكمال التسجيل للطلبة الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال المرحلة الأولى، وذلك اعتبارا من يوم الخميس 5 شوال ولغاية السبت 7 شوال من خلال حساب الطالب في النظام الأكاديمي وحسب المقررات المطروحة والمقاعد المتاحة.

وأكد عميد القبول والتسجيل أن بداية الفصل الصيفي ستكون يوم الأحد 8 شوال، وينتهي في 2 من شهر ذي الحجة، مضيفا أنه سيُسمح بتسجيل 12 ساعة كحد أقصى للطلبة الخريجين و 10 ساعات لغير الخريجين، وأن التسجيل يشمل الطلبة الزائرين بين مقرات الجامعة.

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