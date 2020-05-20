أمين محافظة حفرالباطن : ذكرى مبايعة سمو ولي العهد محل فخر واعتزاز بما يقدمه لوطنه وشعبه من بناء وتطور

حفرالباطن – فهد المريخي

رفع أمين محافظة حفرالباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي ، باسمه ونيابة عن منسوبي الأمانة خالص التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة الذكرى الثالثة لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد.

وقال في تصريح بهذه المناسبة “يستقبل الوطن هذه الأيام الذكري الثالثة لمبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ولياً للعهد ، هذه الذكرى المباركة هي عزيزة على قلوب السعوديين ومحل فخر واعتزاز بما يقدمه سمو ولي العهد لوطنه وشعبه وقيادته، من بناء وتطور لمستقبل الوطن بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله –”

وأضاف الغامدي أن المملكة منذ مبايعة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله تشهد المزيد من المنجزات والنقلات النوعية في مختلف القطاعات ، وتشكل في مجملها إنجازات هائلة تميزت بالتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يضعها في المقدمة بين دول العالم.

وفي ختام تصريحه دعا الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا واستقرارها وازدهارها وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله-