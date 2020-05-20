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أمين محافظة حفرالباطن : ذكرى مبايعة سمو ولي العهد محل فخر واعتزاز بما يقدمه لوطنه وشعبه من بناء وتطور

أمين محافظة حفرالباطن : ذكرى مبايعة سمو ولي العهد محل فخر واعتزاز بما يقدمه لوطنه وشعبه من بناء وتطور

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الجهات الأمنية بصوير تواصل جهودها في منع التجول

الجهات الأمنية بصوير تواصل جهودها في منع التجول

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الجهات الأمنية بصوير تواصل جهودها في منع التجول

الجهات الأمنية بصوير تواصل جهودها في منع التجول
http://almnatiq.net/?p=865773

تواصل الجهات الأمنية بمركز صوير و القرى التابعة له أعمالها و جهودها المميزة في تنفيذ قرار منع التجول ، و تطبيق كافة الإجراءات و التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
فقد كثّف رجال الأمن من تواجدهم في الشوارع والميادين ، بالإضافة دورهم الحيوي في الجانب الأمني من خلال المحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته وحماية المواطنين و المقيمين .
هذا و ثمن المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس الدور الإيجابي لرجال الأمن في تنفيذ القرار و المتابعة الدقيقة على مدار الساعة ، منوهًا بما يحظى به رجال الأمن من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، و متابعة من وزير الداخلية و إشراف مباشر من مدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني
وقدم النومس شكره و تقديره للمواطنين و المقيمين على تعاونهم و التزامهم بتطبيق المنع ، مؤكدًا بأن هذا الأمر يدلّ على وعيهم التام و استشعارهم بالمسؤوليات المتعلقة بتنفيذ القرار .

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