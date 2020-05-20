الجهات الأمنية بصوير تواصل جهودها في منع التجول

تواصل الجهات الأمنية بمركز صوير و القرى التابعة له أعمالها و جهودها المميزة في تنفيذ قرار منع التجول ، و تطبيق كافة الإجراءات و التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فقد كثّف رجال الأمن من تواجدهم في الشوارع والميادين ، بالإضافة دورهم الحيوي في الجانب الأمني من خلال المحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته وحماية المواطنين و المقيمين .

هذا و ثمن المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس الدور الإيجابي لرجال الأمن في تنفيذ القرار و المتابعة الدقيقة على مدار الساعة ، منوهًا بما يحظى به رجال الأمن من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، و متابعة من وزير الداخلية و إشراف مباشر من مدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني

وقدم النومس شكره و تقديره للمواطنين و المقيمين على تعاونهم و التزامهم بتطبيق المنع ، مؤكدًا بأن هذا الأمر يدلّ على وعيهم التام و استشعارهم بالمسؤوليات المتعلقة بتنفيذ القرار .