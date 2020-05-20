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مدني جازان : تنبيه متقدم بمتغيرات وتقلبات جوية وأمطار غزيرة وسيول وأتربة مثارة بالمنطقة ويحذر ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن مجاري السيول

مدني جازان : تنبيه متقدم بمتغيرات وتقلبات جوية وأمطار غزيرة وسيول وأتربة مثارة بالمنطقة ويحذر ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن مجاري السيول
http://almnatiq.net/?p=865793
جازان _ فضة عطيف

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود عدد من التنبيهات وتنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة الى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الاربعاء وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية واتربة مثارة وعوالق ترابية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام وتدني في مدى الرؤية .

واهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن ان تتعرض لمياه الأمطار وذلك تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الامطار ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة والحذر عند القيادة في اجواء غابرة ، وأهاب بالجميع بالاطلاع على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة .

وأكد ان مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

 

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