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مدير تعليم تبوك: ذكرى بيعة ولي العهد مناسبة كريمة لمسيرة سموه العملية بكل كفاءة

مدير تعليم تبوك: ذكرى بيعة ولي العهد مناسبة كريمة لمسيرة سموه العملية بكل كفاءة

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مدير تعليم تبوك: ذكرى بيعة ولي العهد مناسبة كريمة لمسيرة سموه العملية بكل كفاءة

مدير تعليم تبوك: ذكرى بيعة ولي العهد مناسبة كريمة لمسيرة سموه العملية بكل كفاءة
http://almnatiq.net/?p=865813
تبوك _ فايز السميري

رفع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري باسمه ونيابة عن الأسرة التعليمية في منطقة تبوك أسمى آيات التهاني وأطيب المباركات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد بمناسبة الذكرى الثالثة لبيعة سموه، وأضاف:هي مناسبة كريمة نستذكر خلالها ما شهدته مسيرة سموه العملية بكل كفاءة واقتدار بشخصية فريدة تحمل رؤية شاملة للمستقبل، ومعرفة دقيقة بالتاريخ، وموازنة متميزة مع الواقع بكل متغيراته الإقليمية والعالمية، ولاغرابة وهو نجل الملك الحكيم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتلميذ مدرسته حفظهم الله “.

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