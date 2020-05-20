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ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في السودان إلى 2728 حالة

ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في السودان إلى 2728 حالة

أبرز المواد

ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في السودان إلى 2728 حالة

ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في السودان إلى 2728 حالة
http://almnatiq.net/?p=865822
المناطق _ الخرطوم

سجّلت السودان 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات وفاة خلال الـ24ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 2728 حالة، مبينة أن الحالات الجديدة سُجلت منها 99 حالة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات، فيما سجلت 3 حالات وفاة في ولاية الخرطوم، وحالتين في ولاية الجزيرة وسط السودان، وحالة في ولاية نهر النيل شمال السودان.

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