محافظ الدوادمي يجدد البيعة لسمو ولي العهد في الذكرى الثالثة

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جدد سلطان بن سعد السديري؛ محافظ الدوادمي ، البيعة لسمو ولي العهد، في ذكرى البيعة الثالثة،

وعبر السديري بكلمة بهذه المناسبة، اكد فيها دعمه وعطاءه اللا محدود لتقدم المملكة ودعم المواطن بالسبل كافة.

وقال “السديري” في كلمته: “تأتي ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في كل عام لتسطر تاريخًا جديدًا لمسيرة الوطن الحافلة بالإنجازات العظيمة، ولتأكيد محبة الشعب لقائد الرؤية التطويرية والتي يحتفل بها كل مواطني المملكة؛ ليعبروا خلالها عن مشاعر الحب والولاء والانتماء للقيادة والوطن، بلسان واحد يردد : على السمع والطاعة نجدد البيعة لولي العهد.

وأضاف محافظ الدوادمي: “إن الذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تعد صفحة وطنية مشرقة، تحمل مسيرة تاريخية للوطن، خلال حكمة قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي شهدت معها المملكة قفزات تنموية احتلت مكانة عالية بين كل دول العالم، ومشروعات عملاقة أسهمت في التنمية والازدهار وحظيت بها كل مناطق المملكة، وكان لها عظيم الأثر في حياة المواطنين”.

واستكمل سموه: “إن ذكرى البيعة شهدت أعمالًا تاريخية راسخة اختصرت المسافات نحو تحقيق رؤية المملكة الطموحة، فولي العهد احتل قلوب المواطنين الذين يبادلونه الحب لتواضعه، وحكمته وبعد نظره، وإن خطواته التطويرية تركت أثرًا إيجابيا وكانت لها عظيم الأثر في الحياة اليومية للمواطنين، وتوفير الحيا ة الكريمة التي يعيشها المواطن السعودي.