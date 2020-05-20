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رئيس ومنسوبو بلدية الحازمي يبايعون ولي العهد

رئيس ومنسوبو بلدية الحازمي يبايعون ولي العهد
http://almnatiq.net/?p=865849
المناطق _ بيشة

رفع رئيس ومنسوبو بلدية الحازمي والمجلس البلدي بمحافظة بيشة ، أسمى آيات التهاني والتبريكات وتجديد البيعة الثالثة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.

وقال رئيس البلدية المهندس ابراهيم بن صالح القرني اصاله عن نفسه ونيابة عن منسوبو بلدية الحازمي و المجلس البلدي : بأن الذكرى الثالثة لبيعة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله؛ نجدد البييعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسير واللين .

وأكد أن هذه المناسبة هي ذكرى عزيزة على نفوس الشعب السعودي كافة لما يكنه من حب لسموه، ولكون بلادنا شكلت تحولات عظمى ومنجزات وطنية كبرى تحققت برؤية وعزيمة سموه – يحفظه الله تعالى – وثقة وقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بلادنا الغالية والعالية – بإذن الله – تنعم بنعم كثيرة أهمها نعمة الأمن والأمان التي نعيشها بفضل من الله عز وجل و تكاتف الجميع على النهج القويم المستمد من الكتاب والسنة.

ودعا الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا الحكيمة والرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ بلادنا الغالية من كل مكروه، وأن يديم أمنها واسقرارها.. ودام عزّك يا وطن.

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