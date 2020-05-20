“الأونروا” تعبر عن أسفها بسبب التجاوزات أثناء توزيع المعونات المالية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

المناطق _ بيروت

أعربت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”،عن أسفها الشديد بسبب التجاوزات والإشكالات وحالة الفوضى التي رافقت توزيع المعونات المالية التي قدمتها للاجئين الفلسطينيين في لبنان .

ووعدت الوكالة في بيان لها اليوم، بإيجاد حلول مناسبة لتسهيل عملية التسليم في أسرع وقت ممكن، وبشكل يمكن اللاجئين من استلام مساعداتهم بطريقة لائقة وكريمة، مشددة على أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية من ارتداء كمامات وترك مسافة أمان وتباعد اجتماعي بين المراجعين لأماكن توزيع المعونات المالية.