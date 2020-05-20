احدث الأخبار

“الأونروا” تعبر عن أسفها بسبب التجاوزات أثناء توزيع المعونات المالية للاجئين الفلسطينيين في لبنان
أبرز المواد
 رئيس ومنسوبو بلدية الحازمي يبايعون ولي العهد
منطقة عسير
 سلطنة عمان تسجل 372 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 سمو أمير الشرقية يوجه بمواصلة العمل خلال فترة عيد الفطر المبارك في الإمارة والمحافظات
أبرز المواد
 ” الصندوق العقاري” يودع 844 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مايو
أبرز المواد
 محافظ الدوادمي يجدد البيعة لسمو ولي العهد في الذكرى الثالثة
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 أمانة تبوك تستخدم اليوم مايفوق الـ 23 ألف لتر من المعقمات لتطهير مايزيد عن 218 ألف متر مربع من المواقع بالمنطقة
منطقة تبوك
 الهيئة الملكية للجبيل وينبع : جهود المحافظة على البيئة لا تتوقف
المنطقة الشرقية
 ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في السودان إلى 2728 حالة
أبرز المواد
 المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1441 هـ
أبرز المواد
 انخفاض سعر الذهب في التعاملات الفورية
أبرز المواد
“الأونروا” تعبر عن أسفها بسبب التجاوزات أثناء توزيع المعونات المالية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

“الأونروا” تعبر عن أسفها بسبب التجاوزات أثناء توزيع المعونات المالية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

أبرز المواد
رئيس ومنسوبو بلدية الحازمي يبايعون ولي العهد

رئيس ومنسوبو بلدية الحازمي يبايعون ولي العهد

منطقة عسير
سلطنة عمان تسجل 372 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سلطنة عمان تسجل 372 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
سمو أمير الشرقية يوجه بمواصلة العمل خلال فترة عيد الفطر المبارك في الإمارة والمحافظات

سمو أمير الشرقية يوجه بمواصلة العمل خلال فترة عيد الفطر المبارك في الإمارة والمحافظات

أبرز المواد

“الأونروا” تعبر عن أسفها بسبب التجاوزات أثناء توزيع المعونات المالية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

“الأونروا” تعبر عن أسفها بسبب التجاوزات أثناء توزيع المعونات المالية للاجئين الفلسطينيين في لبنان
http://almnatiq.net/?p=865852
المناطق _ بيروت

أعربت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”،عن أسفها الشديد بسبب التجاوزات والإشكالات وحالة الفوضى التي رافقت توزيع المعونات المالية التي قدمتها للاجئين الفلسطينيين في لبنان .
ووعدت الوكالة في بيان لها اليوم، بإيجاد حلول مناسبة لتسهيل عملية التسليم في أسرع وقت ممكن، وبشكل يمكن اللاجئين من استلام مساعداتهم بطريقة لائقة وكريمة، مشددة على أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية من ارتداء كمامات وترك مسافة أمان وتباعد اجتماعي بين المراجعين لأماكن توزيع المعونات المالية.

روابط ذات صلة

سلطنة عمان تسجل 372 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سلطنة عمان تسجل 372 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سمو أمير الشرقية يوجه بمواصلة العمل خلال فترة عيد الفطر المبارك في الإمارة والمحافظات

سمو أمير الشرقية يوجه بمواصلة العمل خلال فترة عيد الفطر المبارك في الإمارة والمحافظات
” الصندوق العقاري” يودع 844 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مايو

” الصندوق العقاري” يودع 844 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مايو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*