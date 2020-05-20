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بلومبيرغ: وجهود المملكة أنقذت أسعار النفط و”إبريل الأسود” انتهى

بلومبيرغ: وجهود المملكة أنقذت أسعار النفط و”إبريل الأسود” انتهى
http://almnatiq.net/?p=865855
المناطق _ يوسف المطيري

قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن الجهود التي قادتها المملكة لإجراء خفض جماعي في إمدادات السوق يعتبر الأكبر في التاريخ بدأت تؤتي ثمارها بعودة الأسعار إلى الانتعاش وانتهاء ما يسمى بـ ”إبريل الأسود.“
وأوضحت الوكالة أن انتعاش الأسعار كان أسرع مما كان متوقعا، لكنه لم يكن سهلا وكان نتيجة قرارات مؤلمة بخفض الإنتاج بشكل كبير قادتها المملكة.
ولفتت الوكالة إلى أن تباطؤ تراجع الطلب العالمي المتوقع بنحو 30% في شهر أبريل الماضي والقلق إزاء نفاد أماكن تخزين الخام والمنتجات البترولية في العالم اختفى تماما.
ونقلت الوكالة عن الأمين العام لأوبك “محمد باركندو” قوله: إن حوالي 17 مليون برميل من النفط ستخفتي من السوق بحلول الشهر المقبل نتيجة التخفيضات الكبيرة التي وافقت عليها أوبك وشركاؤها، بما في ذلك روسيا، بعد انهيار الأسعار الشهر الماضي.

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