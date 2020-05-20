المقبل يفتتح دورة إعداد (سفراء إيثار) لتعريف المتطوعين بشؤون التبرع وزراعة الأعضاء

الدمام - عبدالله السعيدي

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل مساء أمس الثلاثاء دورة إعداد (سفراء إيثار) التي تنظمها جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية ” إيثار” على مدى يومين عبر تقنية البث المباشر عن بعد، وذلك بهدف تعريف المتطوعين بشؤون التبرع وزراعة الأعضاء بالإضافة للتبرع بالدم والأنشطة المرتبطة، وذلك بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبمشاركة والمختبر الإقليمي وبنك الدم بالدمام ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

وأكد المقبل خلال كلمته بأن العمل التطوعي يشكل دوراً حيوياً في مواجهة الأزمات والتخفيف من آثارها السلبية، بالإضافة إلى تأثيره المباشر على دعم الجهود القائمة لمختلف الجهات في مواجهة انتشار جائحة كورونا والآثار الناجمة عنها، مشيدا بما يقدمه المتطوعين والمتطوعات في المنطقة من جهود لاسيما خلال جائحة كورونا والذين اثبتوا معدنهم الأصيل وحبهم لخدمة مجتمعهم، مبينا بأن هذا البرنامج الذي تنظمه جمع إيثار وغير من البرامج ستكون ذات أثر كبير لزيادة أعداد المتطوعين وتأهيلهم التأهيل المناسب الذي يساهم في صقل مهاراتهم ومواهبهم وتسخيرها لخدمة العمل التطوعي.

فيما أشار رئيس مجلس إدارة جمعية إيثار عبد العزيز بن علي التركي إلى أنه من منطلق حرص ومسؤولية جمعية إيثار، تم تنظيم دورة إعداد (سفراء إيثار) والتي تهدف إلى تعريف المتطوعين بشؤون التبرع وزراعة الأعضاء بالإضافة للتبرع بالدم والأنشطة المرتبطة، وذلك بإشراف الجهات الرسمية المعنية.

ونفى التركي بأن يكون هناك تمييز في العمل التطوعي بين الذكور والإناث، فالفرص متاحة للجميع والحكم هو الالتزام وجودة التنفيذ.

فيما استعرضت مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية للتنمية ابتسام عبدالله الحميزي أهم ماتهدف إليه منصة العمل التطوعي ( الفرص التطوعية- الدورات التدريبية) وكذلك دور الجهات المُسجلة في منصة العمل التطوعي، وحقوق المتطوع في منصة العمل التطوعي، وأيضا واجبات المتطوع، وكيفية الدخول على منصة العمل التطوعي وبناء الفرصة بالنسبة للجهات المُسجلة ( عرض ملف وسائط) بالاضافة إلى مجالات التطوع المتاحة عبر منصة العمل التطوعي .

واستعرضت كذلك مبادرة عطاء المنطقة الشرقية وأهم أهدافها بالتزامن مع تدشين منصة العمل التطوعي، وما تحتوي عليه من توفير التدريب والتأهيل ورفع جاهزية المتطوعين خلال فترة جائحة كورونا للتصدي للجائحة .

وأشارت الحميزي إلى تحديد رابط لاحتساب الساعات التطوعية ويتراوح متوسط الساعات التطوعية للمتطوع مابين ٢٠٠٠و ٢٥٠٠ خلال الشهر الواحد.

من جهتها قدمت وعد شراحيلي المدير التنفيذي لجمعية إيثار خلال مداخلته الفرص التطوعية التي تقدمها الجمعية ومن أبرزها ” التبرع بالدم، الندوات التوعوية، سفراء إيثار، حملات تثقيفية للتبرع بالأعضاء والتبرع بالدم، مضيفة بأن البرنامج يشهد في يومه الثاني دورات تدريبية معتمدة للمتطوعين في مجال التبرع بالدم والصحة العامة يقدمها عدد من المتخصصين.

من جهته أكد مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية خالد العبيد على أهمية استثمار طاقات الشباب من خلال الشراكات المجتمعية،واستقطاب المتقاعدين وخريجي الجامعات ودعمهم لتطوير العمل التطوعي من خلال خبراتهم.