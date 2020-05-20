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تحريات الأفلاج تفك غموض سرقة 37 هاتفاً ذكياً في ساعات وتطيح بالجاني

تحريات الأفلاج تفك غموض سرقة 37 هاتفاً ذكياً في ساعات وتطيح بالجاني
http://almnatiq.net/?p=865873
المناطق - عادل الزهراني

نجحت فرق التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الأفلاج، في ضبط أربعيني متهم بسرقة محل اتصالات، والاستيلاء على هواتف ذكية ومبلغ مالي.

وتفصيلاً؛ باشرت فرق تحريات الأفلاج أمس، بلاغاً عن تعرُّض محل اتصالات للسرقة بطريقة احترافية يصعب التعرُّف فيها على الجاني الذي مارس محاولة التضليل على رجال الأمن، واستولى على 37 هاتفاً ذكياً ومبلغ مالي وعديد من الإكسسوارات للهواتف، وبعد ساعات قليلة، وفي وقت وجيز، تمكّن رجال الأمن بشعبة البحث الجنائي بشرطة المحافظة من فك غموض الحادثة وضبط المتهم وبحوزته المضبوطات المسروقة من الأجهزة (الجوّالات) والإكسسوارات.

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