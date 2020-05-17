احدث الأخبار

الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران
منطقة نجران
 تحريات الأفلاج تفك غموض سرقة 37 هاتفاً ذكياً في ساعات وتطيح بالجاني
منطقة الرياض
 المقبل يفتتح دورة إعداد (سفراء إيثار) لتعريف المتطوعين بشؤون التبرع وزراعة الأعضاء
المنطقة الشرقية
 بناء تودع أكثر من مليون ونصف ريال للأيتام قبل عيد الفطر
المنطقة الشرقية
 هجمات المتطرفين تقتل 21 شخصا جنوبي الصحراء الكبرى
أبرز المواد
 إيداع 2 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لشهر شوال
أبرز المواد
 ” الجوازات ” تضيف خدمة “إضافة مولود” لقائمة “الرسائل والطلبات” عبر منصة ” أبشر”
أبرز المواد
 بلومبيرغ: وجهود المملكة أنقذت أسعار النفط و”إبريل الأسود” انتهى
أبرز المواد
 “الأونروا” تعبر عن أسفها بسبب التجاوزات أثناء توزيع المعونات المالية للاجئين الفلسطينيين في لبنان
أبرز المواد
 رئيس ومنسوبو بلدية الحازمي يبايعون ولي العهد
منطقة عسير
 سلطنة عمان تسجل 372 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 سمو أمير الشرقية يوجه بمواصلة العمل خلال فترة عيد الفطر المبارك في الإمارة والمحافظات
أبرز المواد
الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران

الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران

منطقة نجران
تحريات الأفلاج تفك غموض سرقة 37 هاتفاً ذكياً في ساعات وتطيح بالجاني

تحريات الأفلاج تفك غموض سرقة 37 هاتفاً ذكياً في ساعات وتطيح بالجاني

منطقة الرياض
المقبل يفتتح دورة إعداد (سفراء إيثار) لتعريف المتطوعين بشؤون التبرع وزراعة الأعضاء

المقبل يفتتح دورة إعداد (سفراء إيثار) لتعريف المتطوعين بشؤون التبرع وزراعة الأعضاء

المنطقة الشرقية
بناء تودع أكثر من مليون ونصف ريال للأيتام قبل عيد الفطر

بناء تودع أكثر من مليون ونصف ريال للأيتام قبل عيد الفطر

المنطقة الشرقية

الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران

الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=865876
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً – بمشيئة الله -.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

روابط ذات صلة

الأرصاد” تنبّه إلى استمرار أمطار رعدية على منطقة نجران

الأرصاد” تنبّه إلى استمرار أمطار رعدية على منطقة نجران
أمير نجران يرعى الحفل الافتراضي لخريجي مؤسسات التعليم بالمنطقة

أمير نجران يرعى الحفل الافتراضي لخريجي مؤسسات التعليم بالمنطقة
استمرار جهود أمن الطرق بمنطقة نجران في تطبيق أمر منع التجول

استمرار جهود أمن الطرق بمنطقة نجران في تطبيق أمر منع التجول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*