أمانة الاحساء .. البدء في إحلال ٤ مشاريع النظافة الجديدة

الاحساء - المناطق

أنهت أمانة الاحساء خطتها التنفيذية لإحلال 3 مشاريع نظافة جديدة “جنوب الهفوف وشمال المبرز وجنوب المبرز” في حين تم البدء التدريجي في إحلال المشروع الرابع ليكتمل خلال شهر شوال القادم.

واكد امين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، ان مشاريع عقود النظافة الأربعة الجديدة، بلغ إجمالي تكاليفها 650 مليون ريال،

والتي تضم المعدات والآليات ذات التقنية المتقدمة في العمل والمخرجات والتي سخرت لها آليات وخطط رقابية واشرافية مقننة على مدار الساعة، للوصول إلى نتائج إيجابية تحقيقاً للاهداف الخدمية لهذه المشاريع ، مشدداً على أهمية دور المواطن والمقيم بالتعاون مع الامانة واسهامهم في نظافة البيئة من حولهم والتقيد بوضع النفايات في الحاويات المخصصة وفي أكياس مُحكمة الإغلاق وعدم إلقاء محتوى النفايات “المُخرجة من المنازل” على الأرض ، وذلك قبل الفترة الزمنية المحددة لرفعها من قبل الأمانة.

وأشار الملحم الى ان الـ 4 مشاريع الجديدة لمدينتي الهفوف والمبرز، تأتي استمراراً للمشاريع السابقة للمدينتين، بالإضافة إلى منظومة مشاريع النظافة القائمة في مدن ( الجفر ، العمران ، العيون ) وتوابعها ، وكذلك مشاريع النظافة لـ( هِجر الأحساء ، نظافة هجرة ذعبلوتن ، شاطئ العقير، نظافة مدينة سلوى، مدينة البطحاء) ليصبح إجمالي مشاريع النظافة 12 مشروعاً مستقلاً،

وتقدم م.الملحم بجزيل الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة – حفظها الله – لدعمها واهتمامها اللامحدود لكافة القطاعات على مختلف الأصعدة والقطاع البلدي على وجه الخصوص، وصولاً الى خدمة أمثل للوطن والمواطن، مقدماً شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل لمتابعته وتوجيهاته الداعمة لمشاريع الأمانة الخدمية والتطويرية، ولكل ما من شأنه تحقيق التطوير التنموي والخدمي بكافة مناطق المملكة ومنها الاحساء.

