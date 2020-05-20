“مركز تمكين المرأة” يُسَدّد إيجارات عن 172 أسرة من الارامل ومن لا عائل لهن

الدمام - منال الدوسري

سدد مركز تمكين المرأة بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية ومن خلال مبادرة تيسير ايجارات منازل 172 أسرة محتاجة في أربعة مناطق بالمملكة ، وتهدف المبادرة الى لمساعدة النساء على سداد إيجارات المنازل الخاصة بهن خلال جائحة كورونا. وتستهدف المبادرة النساء كبيرات السن والأرامل، والمطلقات، ومن لا عائل لهن.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الأستاذ زيدان علي الزيدان: أن مركز تمكين المرأة بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية أطلق مؤخراً مبادرة “تيسير”، في كافة مناطق المملكة حيث ستكون في المرحلة الاولى بأربعة مناطق وهي : المنطقة الشرقية ، منطقة الجوف ، منطقة نجران ، منطقة القصيم ، وفق الشروط المحددة” ؛ وذك تقديراً لمكانة المرأة في المجتمع، خاصة التي تعاني ظروفاً اجتماعية صعبة، الأمر الذي يتطلب الوقوف بجانبها ومساندتها حتى تتجاوز هذه الازمة”.

وأَضاف الزيدان: “اطلاق هذه المبادرة جاء بالتعاون مع إمارات المناطق والجمعيات الخيرية، لتحديد قائمة المستفيدات ، حيث جرة دعم ومساندة 31 أسرة بالمنطقة الشرقية ، و54 أسرة في منطقة القصيم ، و47 أسرة في منطقة الجوف ، و40أسرة لمنطقة نجران .

وتضاف مبادرة “تيسير” إلى سلسلة مبادرات خيرية وإنسانية، أطلقتها مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية في الفترة الأخيرة، كان آخرها مشروع “سلة الخير” التي أطلقتها بالشراكة مع مجالس الشباب واستهدفت توفير 5096 سلة غذائية للمحتاجين في 8 مناطق بالمملكة وهي حائل، الباحة، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، نجران والشرقية ، والمدينة المنورة.