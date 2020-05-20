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أمانة محافظة جدة ترفع 440 ألف طن من النفايات في إطار جهود نظافة وتعقيم المرافق العامة

أمانة محافظة جدة ترفع 440 ألف طن من النفايات في إطار جهود نظافة وتعقيم المرافق العامة
http://almnatiq.net/?p=865902
المناطق - واس

أنهت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة وضمن جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” رفع نحو 440 ألف طن من النفايات ، وتطهير أكثر من 265 ألف حاوية نفايات ضمن أعمال النظافة والتعقيم للمرافق العامة باشراك 3667 معدة وآلية ، و 8505 عمال يواصلون أعمالهم على مدار الساعة .
وأوضح مدير عام النظافة سليمان بن صالح المحيميد أن خطة النظافة والتطهير تشمل المرافق العامة التي تشهد تردد عالي من السكان مثل أسواق النفع العام ومرافق مراكز التسويق ومراكز التموينات الغذائية، حيث تم نظافة وتطهير أكثر من ٤٠ ألف موقع ، ونظافة 738548 كيلو متراً مربعاً .
وأشار إلى أن جهود الأمانة شملت نظافة وتطهير مداخل وواجهات الأسواق والمحال التجارية، وحول المراكز الطبية والجهات الحكومية والصرافات الآلية للبنوك المحلية، بما يضمن السلامة والصحة العامة للجميع .
وقدمت أمانة محافظة جدة شكرها للسكان على تعاونهم ومشاركتهم في تحسين الخدمات البلدية من خلال تقديمهم البلاغات عبر طوارئ الأمانة و تطبيق بلدي 940 في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية .

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