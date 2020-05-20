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أمانة الجوف تنفذ 5 آلاف جولة رقابية

أمانة الجوف تنفذ 5 آلاف جولة رقابية
http://almnatiq.net/?p=865926
المناطق - الجوف

نفذت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها أكثر من 5 آلاف جولة رقابية منذ بداية شهر رمضان المبارك 1441، بهدف متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، شملت المنشآت الغذائية والأسواق التجارية والمخابز والمسالخ .
وتستهدف أمانة منطقة الجوف من خلال هذه الحملة الرقابية السيطرة على الصحة العامة وسلامة المستهلك وتوعية أصحاب المنشآت بالإجراءات الوقائية ومدى تطبيقها .
وأكدت أمانة منطقة الجوف أنها ستكثف جهودها خلال فترة العيد السعيد لمتابعة وسائل النقل المستخدمة في توصيل الطلبات للمنازل وتعقيمها ، والقيام بفحص العاملين في جميع برامج التوصيل والمطاعم والصيدليات والمحال التموينية، والتأكيد على حفظ الطعام بحالته الأساسية والصحيّة ، وتوفر الاشتراطات البلدية كافة.
كما ستواصل الفرق الرقابية بأمانة منطقة الجوف بتوجيهات ومتابعة أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان تكثيف أعمالها الرقابية للمحافظة على سلامة المستهلك ، ودعت الأمانة عموم المستفيدين بالإبلاغ عن المخالفات البلدية بالاتصال بمركز خدمة العملاء (940).

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