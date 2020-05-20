أمانة الجوف تنفذ 5 آلاف جولة رقابية

المناطق - الجوف

نفذت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها أكثر من 5 آلاف جولة رقابية منذ بداية شهر رمضان المبارك 1441، بهدف متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، شملت المنشآت الغذائية والأسواق التجارية والمخابز والمسالخ .

وتستهدف أمانة منطقة الجوف من خلال هذه الحملة الرقابية السيطرة على الصحة العامة وسلامة المستهلك وتوعية أصحاب المنشآت بالإجراءات الوقائية ومدى تطبيقها .

وأكدت أمانة منطقة الجوف أنها ستكثف جهودها خلال فترة العيد السعيد لمتابعة وسائل النقل المستخدمة في توصيل الطلبات للمنازل وتعقيمها ، والقيام بفحص العاملين في جميع برامج التوصيل والمطاعم والصيدليات والمحال التموينية، والتأكيد على حفظ الطعام بحالته الأساسية والصحيّة ، وتوفر الاشتراطات البلدية كافة.

كما ستواصل الفرق الرقابية بأمانة منطقة الجوف بتوجيهات ومتابعة أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان تكثيف أعمالها الرقابية للمحافظة على سلامة المستهلك ، ودعت الأمانة عموم المستفيدين بالإبلاغ عن المخالفات البلدية بالاتصال بمركز خدمة العملاء (940).