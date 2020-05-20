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“عاصفة كورونا” تلاحق ماكدونالدز.. فضيحة مدوية

“عاصفة كورونا” تلاحق ماكدونالدز.. فضيحة مدوية
http://almnatiq.net/?p=865930
المناطق - وكالات

رفع 5 من العاملين بشركة ماكدونالدز في ولاية شيكاغو الأميركية دعوى قضائية جماعية ضد الشركة، الثلاثاء، متهمين إياها بعدم اتباع إرشادات السلامة الحكومية بشأن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وتعريض الموظفين وعائلاتهم للخطر.

ووفقا لنسخة من الدعوى التي قدمها المتحدث باسم العمال، فإن ماكدونالدز لا توفر مطهرات اليد الملائمة والقفازات والكمامات ولا تخطر موظفيها عندما يصاب أحدهم بفيروس كورونا المستجد.

وقالت ماكدونالدز في بيان إن الادعاءات غير دقيقة وإن إجراءات السلامة، التي تتضمن الفحوص وأدوات الحماية، تمثل أولوية قصوى لديها.

وطلب العمال من محكمة ولاية إيلينوي إصدار أمر قضائي يطالب ماكدونالدز بالتوقف عن مطالبة العمال بإعادة استخدام الكمامات وإلزام العملاء بارتدائها وإبلاغ الموظفين، إذا أصيب زميل لهم في العمل.

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