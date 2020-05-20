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أسعار النفط تصعد بنحو 4%

أسعار النفط تصعد بنحو 4%
http://almnatiq.net/?p=865937

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بنحو 4%، حيث صعدت العقود الآجلة لمزيج “برنت” فوق مستوى 36 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة 15:40 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 4.01% إلى 36.04 دولار للبرميل.

في حين زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 3.82% إلى 33.18 دولار للبرميل، وفقا لموقع “بلومبرغ”.

وجاء الارتفاع بعدما أظهرت بيانات أمريكية تراجع مخزون النفط في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي خلافا للتوقعات.

ووفقا للبيانات فقد تراجع المخزون بواقع 4.98 مليون برميل، فيما كانت التوقعات تشير إلى زيادة بواقع 1.151 مليون برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن إنتاج النفط في الولايات المتحدة هبط إلى 11.5 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.

كذلك تلقت الأسعار دعما من آمال المستثمرين بتحسن الطلب على الخام مع بدء الفتح التدريجي للاقتصادات حول العالم وتخفيف القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: وكالات

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