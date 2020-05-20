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أمير نجران يراجع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من كورونا بمحافظة شرورة

أمير نجران يراجع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من كورونا بمحافظة شرورة
http://almnatiq.net/?p=865939
المناطق - واس

عقد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اليوم، اجتماعًا لمراجعة الإجراءات الوقائية بمحافظة شرورة، بمشاركة قادة ومديري الجهات الأمنية والمدنية المعنية.
وجرى في الاجتماع اتخاذ جملة من التدابير بزيادة الإجراءات التي بدورها تعزز الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، من بينها إضافة نقاط للفحص البصري، لتشمل هذه الإجراءات مداخل ومخارج المحافظة، ومنفذ الوديعة.//انتهى//

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