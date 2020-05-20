احدث الأخبار

خدمة ” فرجت ” تسدد أكثر من (68) مليون ريال لـ ( 748) من المواطنين والمقيمين في الفترة من 14 إلى 27 رمضان الحالي
أبرز المواد
 أمير نجران يراجع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من كورونا بمحافظة شرورة
منطقة نجران
 أسعار النفط تصعد بنحو 4%
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يدشن مشروعًا لتصنيع وتطوير 15 ألف قطعة طبية بكفاءات وطنية شابة
منطقة عسير
 “عاصفة كورونا” تلاحق ماكدونالدز.. فضيحة مدوية
أبرز المواد
 أمانة الجوف تنفذ 5 آلاف جولة رقابية
منطقة الجوف
 ترامب: تسجيلنا أكبر عدد من الإصابات بكورونا في العالم “وسام شرف” لنا
أبرز المواد
 حائل تسجل اليوم ٣٣ إصابة بكورونا كأعلى عدد منذ تفشي الفيروس
منطقة حائل
 كوريا الشمالية تواجه شبح المجاعة بسبب “إجراءات كورونا”
أبرز المواد
 روسيا تسجّل حصيلة وفيات يومية قياسية بفيروس كورونا
أبرز المواد
 أمانة نجران تنفذ جولات رقابية على 288 محلاً تتعلق أنشطتها بالصحة العامة وتغلق وتشعر 45 محلاً مخالفاً
منطقة نجران
 تطهير وتعقيم المسجد الحرام وساحاته على مدار الـ ٢٤ ساعة
أبرز المواد
خدمة ” فرجت ” تسدد أكثر من (68) مليون ريال لـ ( 748) من المواطنين والمقيمين في الفترة من 14 إلى 27 رمضان الحالي

خدمة ” فرجت ” تسدد أكثر من (68) مليون ريال لـ ( 748) من المواطنين والمقيمين في الفترة من 14 إلى 27 رمضان الحالي

أبرز المواد
أمير نجران يراجع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من كورونا بمحافظة شرورة

أمير نجران يراجع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من كورونا بمحافظة شرورة

منطقة نجران
أسعار النفط تصعد بنحو 4%

أسعار النفط تصعد بنحو 4%

أبرز المواد
الأمير تركي بن طلال يدشن مشروعًا لتصنيع وتطوير 15 ألف قطعة طبية بكفاءات وطنية شابة

الأمير تركي بن طلال يدشن مشروعًا لتصنيع وتطوير 15 ألف قطعة طبية بكفاءات وطنية شابة

منطقة عسير

خدمة ” فرجت ” تسدد أكثر من (68) مليون ريال لـ ( 748) من المواطنين والمقيمين في الفترة من 14 إلى 27 رمضان الحالي

خدمة ” فرجت ” تسدد أكثر من (68) مليون ريال لـ ( 748) من المواطنين والمقيمين في الفترة من 14 إلى 27 رمضان الحالي
http://almnatiq.net/?p=865942

استطاعت خدمة ” فرجت ” – بفضل الله – أن تسدد أكثر من (68) مليون ريال لـ ( 748) من المواطنين والمقيمين خلال الفترة من 14- 27 رمضان 1441هـ
وأوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون بأن الفواتير التي تم سدادها تعود لمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وأن الخدمة شهدت إقبالا عالياً من المتبرعين المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن الخدمة فتحت نافذة آمنة وموثوقة للتبرع والوقوف بجانب المحتاجين منوهاً إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة “أبشر” فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.

روابط ذات صلة

أسعار النفط تصعد بنحو 4%

أسعار النفط تصعد بنحو 4%
“عاصفة كورونا” تلاحق ماكدونالدز.. فضيحة مدوية

“عاصفة كورونا” تلاحق ماكدونالدز.. فضيحة مدوية
ترامب: تسجيلنا أكبر عدد من الإصابات بكورونا في العالم “وسام شرف” لنا

ترامب: تسجيلنا أكبر عدد من الإصابات بكورونا في العالم “وسام شرف” لنا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*