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وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزيرة الخارجية الأسترالية

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزيرة الخارجية الأسترالية

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وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزيرة الخارجية الأسترالية

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزيرة الخارجية الأسترالية
http://almnatiq.net/?p=865945
المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزيرة الخارجية الأسترالية السيدة ماريس بين.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض الجهود الدولية والمحلية المبذولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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