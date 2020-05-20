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ترامب: عدم كفاءة الصين تسببت بـ”قتل” الكثيرين

ترامب: عدم كفاءة الصين تسببت بـ”قتل” الكثيرين
http://almnatiq.net/?p=865947
المناطق - وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن “عدم كفاءة الصين” في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد تسببت بـ”قتل” عدد كبير من الأشخاص في العالم.

وكتب ترامب في تغريدة “معتوه في الصين نشر بيانا اتهم فيه الجميع، باستثناء الصين، بنشر الوباء الذي أودى بحياة مئات آلاف الأشخاص”.

وأضاف “أكون ممتنا لو توضحون لهذا الأحمق بأن عدم كفاءة الصين، ولا شيء آخر، تسببت بعملية القتل الجماعية العالمية هذه!”.

ويشدد الرئيس الأميركي منذ عدة اسابيع على أن الحصيلة الثقيلة لكوفيد-19 — وهي أكثر من 320 ألف وفاة في العالم — كان بالإمكان تجنبها في حال تصرفت الصين بشكل مسؤول منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان.

وقبل أسبوع، هدد بقطع العلاقات كلها مع العملاق الصيني وأكد أنه لا يرغب في الوقت الحالي التحادث مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

ووجه ترامب عدة اتهامات للصين، بما في ذلك أنها حاولت حجب أدلة عن انتقال الفيروس بين البشر، وضغطت على منظمة الصحة العالمية لكي لا تعلن التفشي حالة طوارئ، ورفضت مشاركة بيانات وعينات، ولم تسمح بمقابلة علمائها ودخول منشآتها.

وردت الصين، الثلاثاء، بقول المتحدث باسم خارجيتها تشاو ليجيان إن الرسالة مليئة بالافتراءات.

واتهمت بكين ترامب الذي يرأس الدولة الأكثر تضرراً على المستوى العالمي بالوباء مع تسجيل أكثر من 90 ألف وفاة، بالسعي إلى “التنصل من التزاماته” تجاه المنظمة.

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