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أمريكا تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني

أمريكا تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني

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أمريكا تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني

أمريكا تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني
http://almnatiq.net/?p=865953
المناطق - وكالات

تواصل وزارة الخزانة الأميركية فرض المزيد من العقوبات على طهران، حيث فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء عقوبات بحق وزير الداخلية الإيراني وثمانية مسؤولين آخرين، فضلاً عن شركة عامة، لاتهامهم بـ”انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.

وأضافت مذكرة صادرة من الوزارة أن الجولة الجديدة من العقوبات الأميركية استهدفت تسعة أفراد منهم عبد الرضا رحماني فضلي. وتابعت أن العقوبات استهدفت كذلك ثلاثة كيانات منها سجنان وهيئة لإنفاذ القانون.

من جانبه، أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان “النظام الإيراني يقمع بعنف معارضة الشعب الإيراني، بما في ذلك التظاهرات السلمية، بعنف جسدي ونفسي”.

هذا وكانت الوزارة فرضت أمس الثلاثاء، عقوبات على شركة صينية بعد اتهامها بالتعاون مع شركة الطيران الإيرانية “ماهان إير”، المدرجة ضمن القائمة السوداء للعقوبات الأميركية.

وقالت في بيان إن شركة “شنغهاي سانت لوجيستيكس” عملت وكيلاً لشركة “ماهان إير” في المدينة الصينية وقدمت لها خدمات إدارية. وحذر البيان من فرض مزيد من العقوبات على من يتعاملون مع شركة الطيران الإيرانية.

يذكر أن واشنطن فرضت عقوبات على شركة الطيران الإيرانية عام 2011، قائلة إنها قدمت دعمًا ماليًا وغير مالي للحرس الثوري الإيراني.

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