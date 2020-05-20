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363 وفاة في تركيا و972 إصابة جديدة

363 وفاة في تركيا و972 إصابة جديدة
http://almnatiq.net/?p=865959
المناطق_وكالات

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، أعلنت تركيا تسجل 363 وفاة و972 إصابة جديدة بالفيروس.

سجلت بريطانيا 363 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي لديها إلى 35,704.

وتقترب حصيلة حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” فى مختلف دول العالم، من 2 مليون حالة، حيث تم تسجيل أكثر من مليون و957 ألف حالة، وذلك وفق موقع “ورلد ميترز”.

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من البلدان، وتخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ4.9 مليون حالة حول العالم، في حين تسبب الوباء بوفاة أكثر من 320 ألفا.

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