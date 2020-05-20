شرطة القصيم توقف مواطناً انتحل صفة رجل أمن لسلب العمالة

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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأن إجراءات البحث والتحري والاستدلال في المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطنٍ ، بالعقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الأدلة على انتحاله صفة رجل أمن لسلب العمالة في مواقع إقامتهم والاستيلاء على وثائقهم ومتعلقاتهم الشخصية ، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ، لإحالته إلى النيابة العامة .