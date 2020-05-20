احدث الأخبار

شرطة القصيم توقف مواطناً انتحل صفة رجل أمن لسلب العمالة
أبرز المواد
 363 وفاة في تركيا و972 إصابة جديدة
أبرز المواد
 أمريكا تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني
أبرز المواد
 من ماء جافيل لزيت الثعبان.. العلاجات “الوهمية” لكورونا
أبرز المواد
 ترامب: عدم كفاءة الصين تسببت بـ”قتل” الكثيرين
أبرز المواد
 وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزيرة الخارجية الأسترالية
أبرز المواد
 خدمة ” فرجت ” تسدد أكثر من (68) مليون ريال لـ ( 748) من المواطنين والمقيمين في الفترة من 14 إلى 27 رمضان الحالي
أبرز المواد
 أمير نجران يراجع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من كورونا بمحافظة شرورة
منطقة نجران
 أسعار النفط تصعد بنحو 4%
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يدشن مشروعًا لتصنيع وتطوير 15 ألف قطعة طبية بكفاءات وطنية شابة
منطقة عسير
 “عاصفة كورونا” تلاحق ماكدونالدز.. فضيحة مدوية
أبرز المواد
 أمانة الجوف تنفذ 5 آلاف جولة رقابية
منطقة الجوف
شرطة القصيم توقف مواطناً انتحل صفة رجل أمن لسلب العمالة

شرطة القصيم توقف مواطناً انتحل صفة رجل أمن لسلب العمالة

أبرز المواد
363 وفاة في تركيا و972 إصابة جديدة

363 وفاة في تركيا و972 إصابة جديدة

أبرز المواد
أمريكا تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني

أمريكا تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني

أبرز المواد
من ماء جافيل لزيت الثعبان.. العلاجات “الوهمية” لكورونا

من ماء جافيل لزيت الثعبان.. العلاجات “الوهمية” لكورونا

أبرز المواد

شرطة القصيم توقف مواطناً انتحل صفة رجل أمن لسلب العمالة

شرطة القصيم توقف مواطناً انتحل صفة رجل أمن لسلب العمالة
http://almnatiq.net/?p=865960
المناطق_بريدة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأن إجراءات البحث والتحري والاستدلال في المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطنٍ ، بالعقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الأدلة على انتحاله صفة رجل أمن لسلب العمالة في مواقع إقامتهم والاستيلاء على وثائقهم ومتعلقاتهم الشخصية ، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ، لإحالته إلى النيابة العامة .

روابط ذات صلة

363 وفاة في تركيا و972 إصابة جديدة

363 وفاة في تركيا و972 إصابة جديدة
أمريكا تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني

أمريكا تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني
من ماء جافيل لزيت الثعبان.. العلاجات “الوهمية” لكورونا

من ماء جافيل لزيت الثعبان.. العلاجات “الوهمية” لكورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*