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” مدير تعليم الليث ” في حلول الذكرى الثالثة لمبايعة سمو ولي العهد : (٣) أعوام من الأمجاد والمنجزات

” مدير تعليم الليث ” في حلول الذكرى الثالثة لمبايعة سمو ولي العهد : (٣) أعوام من الأمجاد والمنجزات

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” مدير تعليم الليث ” في حلول الذكرى الثالثة لمبايعة سمو ولي العهد : (٣) أعوام من الأمجاد والمنجزات

” مدير تعليم الليث ” في حلول الذكرى الثالثة لمبايعة سمو ولي العهد : (٣) أعوام من الأمجاد والمنجزات
http://almnatiq.net/?p=865961
المناطق_عادل الزهراني
رفع مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم  أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، وإلى كافة أفراد الشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لبيعة سمو ولي العهد .

وقال ” الحازمي”  في تصريح بهذه المناسبة إن ما تحقق خلال ثلاثة أعوام  من إنجازات ونجاحات كانت بفضل الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وجهود سمو ولي عهده الأمين لتحقيق طموحات الشعب السعودي الكريم والارتقاء بالوطن نحو أعلى درجات العز والتمكين والرخاء والاستقرار .

وأضاف ” تمر علينا ذكرى البيعة الثالثة لسمو ولي العهد وبلادنا تعيش بفضل الله في أوج نموها وازدهارها، وتنعم بالأمن والأمان ، وتتطلع بكل تفاؤل إلى مستقبل أكثر إشراقاً وطموحاً ، إذ لا يكاد يمر شهر دون تدشين مشروع عملاق يضيف خطوة نجاح للوطن ، ويحقق رفاها للمواطن، كل ذلك كان نتاجا لرؤية محكمة وضعها سمو ولي العهد، وأفعال تسبق الأقوال، فما تحقق خلال ثلاثة أعوام من إنجازات ونجاحات كبيرة بقيادة سمو ولي العهد، هي مؤشرات حقيقية على الخطى الحثيثة والجادة التي يسير بها الوطن وأبناؤه تجاه مستقبل أكثر نماء وازدهارا ، كما أن الشعب السعودي أثبت أنه قادر على أن يصنع مستقبله، وأنه على أتم الاستعداد لتحقيق الرؤية الطموحة لقيادته، ومعاً قيادة وشعباً سنحقق المستحيل وطموحنا يتصاعد إلى عنان السماء .

وأشاد ” الحازمي”  بخطوات النجاح الكبيرة  التي قطعتها كافة قطاعات الدولة ومؤسساتها بشكل عام، وقطاع التعليم على وجه الخصوص والتي كانت جزءا لا يتجزأ من الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد، حيث تسعى وزارة التعليم بقيادة معالي الوزير لتحقيق تطلعات الوطن وقيادته ، وهو ما نتج عنه اعتماد العديد من المشاريع والمبادرات التعليمية الكبيرة التي تصب في مصلحة أبناء وبنات الوطن .

واختتم ” الحازمي ” بقوله ” نجدد البيعة والولاء لسمو ولي العهد، سائلين المولى عز وجل أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة، وكل عام وبلادنا  أكثر رخاءً وعزاً وازدهاراً “

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