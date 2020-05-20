الإمارات: الخارجية تسمح بعودة من يحمل إقامات سارية الشهر المقبل

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قالت الإمارات، أمس، إن إجراء أكثر من 38 ألف فحص ساهم في الكشف عن 873 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 25063 حالة

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن 3 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 227 حالة

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1214 حالة جديدة لمصابين، وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 10791 حالة

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية و«الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية»، إن حاملي الإقامات السارية الموجودين خارج البلاد يمكنهم العودة إلى الإمارات، وذلك اعتباراً من 1 يونيو (حزيران) المقبل

من جهة أخرى، قالت الدكتورة آمنة الشامسي المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، إن قرار وإجراءات التخفيف الجزئي من القيود على الحركة، والسماح بفتح المراكز التجارية، وبعض الأنشطة الاقتصادية الضرورية، يأتي لتحقيق توازن بين تلبية احتياجات شريحة من المجتمع، التي ترتبط أعمالها ومصدر دخلها بقطاع تجارة السلع الأساسية، وبين الاستمرار في الالتزام بالإرشادات الصحية الموصى بها، لذلك وضع قرار التخفيف الجزئي العديد من القيود والشروط الواجب اتباعها من الجميع

وأوضح الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مستجدات الإجراءات الوطنية الاحترازية المرتبطة بقرب حلول عيد الفطر، وأعلن أنه تماشياً مع الإجراءات الوطنية المتخذة للحفاظ على أمن الوطن الصحي وسلامة المواطنين والمقيمين وصحتهم، وفي ظل ما تمت ملاحظته خلال شهر رمضان المبارك من زيادة في حالات الإصابات بمرض «كوفيد 19»، وتساهل بعض أفراد المجتمع، وعدم الاكتراث بالإجراءات والتدابير الوقائية، فقد تقرر تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني، ليصبح من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي، بعد أن كانت المدة السابقة بين العاشرة مساء والسادسة صباحاً، فيما يبدأ تطبيق موعد برنامج التعقيم الوطني اعتباراً من مساء يوم الأربعاء 27 رمضان وحتى إشعار آخر

وأوضح الدكتور الظاهري أنه تقرر أن تفتح المراكز التجارية والمولات أبوابها من الساعة التاسعة صباحاً إلى السابعة مساءً، مع تطبيق المعايير والإجراءات والتدابير الاحترازية كافة، وهذا التوقيت ينطبق ابتداءً من 27 رمضان، فيما سيتم الإعلان لاحقاً عن التوقيتات الجديدة للمولات بعد العيد