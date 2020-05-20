مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 50 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية غانا

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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتسليم 50 طنًا من التمور هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية غانا.

وسلم المساعدات – نيابة عن المركز – سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غانا مشعل بن حمدان الروقي، لمعالي نائب وزيرة الخارجية الغاني محمد تيجاني في مقر وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي بالعاصمة أكرا.

وأكد السفير مشعل الروقي أن هذه الهدية تأتي ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، انطلاقا من حرصهما على وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها في مختلف مناطق العالم.

وعبّر معالي نائب وزيرة الخارجية الغاني محمد تيجاني عن شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على استمرار هذه الهدية التي تقدم بشكل سنوي، والتي تعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.