احدث الأخبار

النفط يواصل الارتفاع.. وبرنت فوق 36 دولاراً للبرميل
أبرز المواد
 الإمارات: الخارجية تسمح بعودة من يحمل إقامات سارية الشهر المقبل
أبرز المواد
 ” مدير تعليم الليث ” في حلول الذكرى الثالثة لمبايعة سمو ولي العهد : (٣) أعوام من الأمجاد والمنجزات
أبرز المواد
 شرطة القصيم توقف مواطناً انتحل صفة رجل أمن لسلب العمالة
أبرز المواد
 363 وفاة في تركيا و972 إصابة جديدة
أبرز المواد
 أمريكا تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني
أبرز المواد
 من ماء جافيل لزيت الثعبان.. العلاجات “الوهمية” لكورونا
أبرز المواد
 ترامب: عدم كفاءة الصين تسببت بـ”قتل” الكثيرين
أبرز المواد
 وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزيرة الخارجية الأسترالية
أبرز المواد
 خدمة ” فرجت ” تسدد أكثر من (68) مليون ريال لـ ( 748) من المواطنين والمقيمين في الفترة من 14 إلى 27 رمضان الحالي
أبرز المواد
 أمير نجران يراجع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من كورونا بمحافظة شرورة
منطقة نجران
 أسعار النفط تصعد بنحو 4%
أبرز المواد
النفط يواصل الارتفاع.. وبرنت فوق 36 دولاراً للبرميل

النفط يواصل الارتفاع.. وبرنت فوق 36 دولاراً للبرميل

أبرز المواد
الإمارات: الخارجية تسمح بعودة من يحمل إقامات سارية الشهر المقبل

الإمارات: الخارجية تسمح بعودة من يحمل إقامات سارية الشهر المقبل

أبرز المواد
” مدير تعليم الليث ” في حلول الذكرى الثالثة لمبايعة سمو ولي العهد : (٣) أعوام من الأمجاد والمنجزات

” مدير تعليم الليث ” في حلول الذكرى الثالثة لمبايعة سمو ولي العهد : (٣) أعوام من الأمجاد والمنجزات

أبرز المواد
شرطة القصيم توقف مواطناً انتحل صفة رجل أمن لسلب العمالة

شرطة القصيم توقف مواطناً انتحل صفة رجل أمن لسلب العمالة

أبرز المواد

النفط يواصل الارتفاع.. وبرنت فوق 36 دولاراً للبرميل

النفط يواصل الارتفاع.. وبرنت فوق 36 دولاراً للبرميل
http://almnatiq.net/?p=865972

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بنحو 4%، حيث صعدت العقود الآجلة لمزيج “برنت” فوق مستوى 36 دولاراً للبرميل

وبحلول الساعة 15:40 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 4.01% إلى 36.04 دولاراً للبرميل

في حين زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 3.82% إلى 33.18 دولاراً للبرميل، وفقاً لموقع “بلومبرغ”

وجاء الارتفاع بعدما أظهرت بيانات أمريكية تراجع مخزون النفط في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي خلافا للتوقعات

ووفقاً للبيانات فقد تراجع المخزون بواقع 4.98 مليون برميل، فيما كانت التوقعات تشير إلى زيادة بواقع 1.151 مليون برميل

ووفق روسيا اليوم أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن إنتاج النفط في الولايات المتحدة هبط إلى 11.5 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي

كذلك تلقت الأسعار دعماً من آمال المستثمرين بتحسن الطلب على الخام مع بدء الفتح التدريجي للاقتصادات حول العالم وتخفيف القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا

روابط ذات صلة

الإمارات: الخارجية تسمح بعودة من يحمل إقامات سارية الشهر المقبل

الإمارات: الخارجية تسمح بعودة من يحمل إقامات سارية الشهر المقبل
” مدير تعليم الليث ” في حلول الذكرى الثالثة لمبايعة سمو ولي العهد : (٣) أعوام من الأمجاد والمنجزات

” مدير تعليم الليث ” في حلول الذكرى الثالثة لمبايعة سمو ولي العهد : (٣) أعوام من الأمجاد والمنجزات
شرطة القصيم توقف مواطناً انتحل صفة رجل أمن لسلب العمالة

شرطة القصيم توقف مواطناً انتحل صفة رجل أمن لسلب العمالة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*