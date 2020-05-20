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كارثة .. انهيار سدين في ميشيغان الأمريكية .. و مدينة كاملة أصبحت تحت الماء

كارثة .. انهيار سدين في ميشيغان الأمريكية .. و مدينة كاملة أصبحت تحت الماء
http://almnatiq.net/?p=865985
المناطق_وكالات

اضطرت سلطات ولاية ميشيغان الأمريكية إلى إجلاء نحو 10 آلاف مواطن جراء فيضانات عارمة ناجمة عن انهيار سدين على نهر تيتاباواسي نتيجة لهطول أمطار غزيرة في المنطقة.

وحثت هيئة الأرصاد الجوية جميع المواطنين على البحث عن ملجأ مرتفع بعد “الانهيار الكارثي” في سدي إيدنفيل وسانفورد.

وأصبحت في عين الكارثة مقاطعة ميدلاند حيث أمرت السلطات الليلة الماضية المواطنين بمغادرة ديارهم للمرة الثانية منذ 24 ساعة.

وحتى صباح اليوم، غطت المياه بعض الشوارع وسط مدينة ميدلاند التي يبلغ عدد سكانها 42 ألف شخص، وارتفع مستوى المياه بـ10.5 متر ليحطم الرقم القياسي السابق الذي يعود إلى عام 1986.
وحذرت حاكمة ميشيغان، غريتشن ويتمر، من أن ميدلاند قد تشهد مستويات فيضان تاريخية خلال ساعات، قائلة إن وسط المدينة ربما سيصبح في غضون الساعات الـ12-15 القادمة تحت سطح المياه على عمق نحو 2.7 متر.

وأعلنت ويتمر حالة الطوارئ في المقاطعة، وذلك بالتزامن مع استمرار العمل في الولاية بالتوجيهات التي تلزم المواطنين بالبقاء داخل منازلهم وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.

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